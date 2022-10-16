Боевики «Азова» признались в убийствах мирных жителей в Мариуполе

Пленные боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» в воскресенье, 16 октября, сознались в убийствах мирных жителей в Мариуполе.

Так, боевик группировки Ренат Алиев рассказал, что в начале апреля в Мариуполе убил четырех гражданских из снайперской винтовки Драгунова.

«Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские», — сказал он «РИА Новости».

Другой боец, сержант Михаил Швец, также признался, что во время перестрелки с российскими военными «на рефлексе» выстрелил в мирного жителя, который выбежал перед военными с белой повязкой. Кроме того, Швец стал свидетелем того, как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Также, по его словам, националист с позывным Фриц застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.

Днем ранее командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Котлик был объявлен в розыск и заочно арестован в Москве за обстрелы мирных жителей в Донбассе.

Ранее, 13 октября, стало известно, что Следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания в Мелитополе получил от должностных лиц актуальные сведения о результатах расследования противоправных действий ВСУ.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть масса свидетельств преступных действий ВСУ. Он также сообщил, что в Международный уголовный суд было направлено более 3 тыс. обращений о преступлениях против жителей Донбасса, однако они остались без внимания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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