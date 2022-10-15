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В Москве заочно арестован командир ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе

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Фото: ТРИБУНАЛ/tribunal.ru
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Командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Котлик объявлен в розыск и заочно арестован в Москве за обстрелы мирных жителей в Донбассе. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы ТАСС.

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Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

«[Обвиняемому] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

27 сентября Следственный комитет (СК) России возбудил дело против причастного к обстрелам мирных жителей Донбасса украинского командира Ивана Винника. По версии следствия, он отдавал «преступные приказы» об обстрелах городов из тяжелого вооружения. Атака велась по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке, а также в населенном пункте Ясиновка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, СК России возбудил уголовное дело по аналогичной статье в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка и других украинских военных.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть масса свидетельств преступных действий ВСУ. Он также сообщил, что в Международный уголовный суд было направлено более 3 тыс. обращений о преступлениях против жителей Донбасса, однако они остались без внимания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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