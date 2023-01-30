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Лавров назвал забавными слова Нуланд о радости из-за разрушения «Северных потоков»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавными слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая призналась, что рада повреждению трубопроводов «Северные потоки». Об этом он заявил 30 января в ходе пресс-конференции со своим пакистанским коллегой.

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Лавров отметил, что «правду не скроешь», и вспомнил про слова Нуланд, которая, выступая в сенате, прямо заявила, что она, как и многие сенаторы, и госдепартамент как организация испытывают радость от повреждения «Северных потоков».

«Забавное такое признание», — подчеркнул Лавров.

Заявление Нуланд прозвучало 26 января, когда во время выступления в сенате она отметила, что «администрация очень рада узнать, что «Северный поток – 2» теперь представляет собой кусок металла на дне моря».

27 января в беседе с «Известиями» глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал Нуланд геополитическим хулиганом.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Нуланд доказывают одобрение администрацией Белого дома теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, в зоне ответственности которых и произошли теракты. РФ при этом к расследованию не допустили. Зато западные политики и журналисты поспешили сообщить, что к произошедшему якобы может быть причастна сама Москва.

В России такие домыслы назвали абсурдом, отметив, что виновных надо искать среди тех, кому было выгодно уничтожение газопроводов. В частности, Захарова напомнила о многократных угрозах США не допустить запуска СП-2 и избавиться от него.

22 декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

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