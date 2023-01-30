Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах РФ ракетным ударом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг 30 января на брифинге заявление бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре перед началом спецоперации по защите Донбасса якобы угрожал ракетным ударом.

«То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее это ложь», — сказал Песков журналистам.

Он указал, либо это была сознательная ложь со стороны Джонсона, либо экс-премьер Соединенного Королевства не понял, что хотел донести до него Путин. Во-втором случае «становится чуть-чуть не по себе за собеседников» президента РФ, отметил Песков.

«Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора. Никаких угроз ракетными ударами не было. Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — указал представитель Кремля.

Об «угрозах» Джонсон рассказал в документальном фильме. Как отметила ранее в понедельник газета The Telegraph, произошедший около года назад телефонный разговор между Джонсоном и президентом РФ был очень долгим. Издание указало, что тогда бывший британский премьер пригрозил Путину западными санкциями в случае начала спецоперации. После этого, как утверждает Джонсон, ему якобы и поступила угроза с упоминанием ракет.

1 января Путин заявил, что Запад врал, говоря о мире, так как в действительности готовился к агрессии. Глава государства указал, что западные элиты годами лицемерно заверяли всех в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению конфликта в Донбассе, однако на деле же поощряли неонацистов.

В ноябре прошлого года бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что представители американских и британских спецслужб распространяют недостоверную информацию о якобы имевших место заявлениях Путина. Он пояснил, что в США и Великобритании сотрудники спецслужб запустили «психологическую операцию», намеренно переврав слова резидента РФ про оружие массового уничтожения.