Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом России Владимиром Путиным пригрозил западными санкциями перед началом спецоперации по защите Донбасса. Подробности беседы Джонсон раскрыл в документальном фильме.

Газета The Telegraph 30 января указала, что у Джонсона с Путиным был «очень долгий, невероятный» разговор. Тогда же экс-премьер пообещал, что Лондон поддержит украинские власти.

«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. О каком именно временном промежутке идет речь?» И я ответил: «Ну, она не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете», — сказал Джонсон.

Он отметил, что шансы на вступление Украины в НАТО были минимальными из-за позиции Германии и Франции.

В декабре прошлого года публицист Spectator отметил, что невыполненное обещание США о принятии Украины в НАТО спровоцировало усиление напряженности, которое вылилось в текущий конфликт.

В том же месяце обозреватель Лили Байер в статье для газеты Politico написала, что слова украинского президента Владимира Зеленского о присоединении страны к альянсу по ускоренной процедуре вызывают недовольство, однако на Западе стараются избегать данного вопроса.