В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
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- В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех подростков, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных лиц из мессенджера Telegram. Об этом сообщили 30 января в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
По данным ведомства, в Telegram неизвестные лица, вступив в контакт с восьмиклассниками, предложили им за деньги повредить ж/д пути, на что те ответили положительно.
Исполнение поручения подростки зафиксировали на видео для подтверждения исполнения задания.
«Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — уточняется в сообщении ведомства.
В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
5 января стало известно, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали трех мужчин, пытавшихся устроить диверсию на одной из железнодорожных станций. Они были задержаны с поличным при попытке вывести из строя тяговую подстанцию. В отношении этих мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.