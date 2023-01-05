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В ФСБ пресекли диверсию на железной дороге в Челябинской области

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ
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В Челябинской области сотрудники ФСБ задержал троих мужчин, пытавшихся устроить диверсию на одной из железнодорожных станций. Об этом ТАСС 5 января сообщили в правоохранительных органах.

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Отмечается, что диверсанты были задержаны с поличным при попытке вывести из строя тяговую подстанцию одой из железнодорожных станций.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Решением суда они арестованы на два месяца.

Факт пресечения диверсии агентству подтвердили в УФСБ России по Челябинской области.

Ранее, 28 декабря, ФСБ рассказала, что в Кабардино-Балкарской Республике уничтожены два боевика, по заданию украинских спецслужб готовившие теракт в городе Чегем. После совершения преступления они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, но не успели.

До этого ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть в Брянскую область. Четверых диверсантов уничтожили 25 декабря в ходе боестолкновения на границе с Украиной.

23 ноября ФСБ показала кадры с места уничтожения членов ячейки украинских националистов, готовивших диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области. При попытке задержания главаря ячейки и его двух сообщников националисты оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, ответными действиями диверсанты были ликвидированы.

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