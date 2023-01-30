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Financial Times назвала угрозы мировому рынку зерна

FT: возможный срыв продуктовой сделки и изменение климата грозят мировому рынку зерна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Цены на удобрения и сельскохозяйственные культуры резко упали после прошлогодних максимумов, но специалисты по сельскому хозяйству и аналитики предупреждают, что мировые запасы продовольствия по-прежнему находятся под угрозой, пишет 29 января Financial Times.

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Цены на продовольствие уже были повышены в начале прошлого года из-за засухи и связанных с пандемией коронавируса сложностей, напоминает издание.

Затем цены на удобрения для сельскохозяйственных культур взлетели в результате позиции Москвы как крупнейшего в мире экспортера удобрений, в то время как скачок цен на природный газ, важнейший ингредиент для азотных удобрений, также оказал негативное влияние на сельскохозяйственные рынки.

Прошлогодняя зерновая сделка между Москвой и Киевом сыграла решающую роль в снижении цен наряду с обильными поставками из России, в то время как более низкие цены на природный газ успокоили рынки удобрений. Однако аналитики предупреждают, что сделка по зерну может сорваться, в то время как нестабильные цены на энергоносители и изменение климата угрожают подорвать производство сельскохозяйственных культур.

«Это всё равно что летать на самолете с одним двигателем. Пока он работает, всё в порядке, но, если двигатель остановится, тогда у вас проблемы... Если какой-либо из [этих рисков] материализуется, мы увидим [рост цен] очень-очень быстро», — сказал старший экономист по сельскому хозяйству Всемирного банка Джон Баффес.

21 января в МИД РФ отвергли обвинения Организации Объединенных Наций (ООН) о якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке.

19 января депутат Госдумы Евгений Нифантьев заявил, что Россия не должна заниматься повышением эффективности зерновой сделки, она и так сделала достаточно для проекта. Он подчеркнул, что Россия сделала максимальное число шагов навстречу ООН, странам Запада и ряду беднейших стран, нуждающихся в зерне.

В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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