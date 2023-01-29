Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января

Движение машин по Крымскому мосту будет приостановлено с 00:00 до 12:00 мск во вторник, 31 января. Там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, уведомил Минтранс России.

«30 января в 23:00 мск на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 мск для проведения ремонтно-восстановительных работ», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Водителей просят планировать поездки заранее и следить за информацией.

26 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки третьего пролета по левой стороне автомобильной части на Крымском мосту. Надвижка последнего пролета запланирована на 31 января, после чего понадобится несколько дней, чтобы опустить пролет в проектное положение, отметил вице-премьер. После этого основная часть восстановительных работ будет завершена.

Ранее, в январе, строители завершили установку первого и второго пролетов. Завершить работы по восстановлению автомобильной части моста планируется в марте текущего года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.