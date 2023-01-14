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Завершена надвижка второго пролета автомобильной части Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: на Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части
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Фото: t.me/mkhusnullin
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Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту была завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом политик написал 14 января в своем Telegram-канале.

«На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение», — сообщил он.

По словам Хуснуллина, надвижка первого пролета была завершена еще несколько дней назад и он уже занял позицию на опорах моста. Таким образом, отметил вице-премьер, замена пролетов левой стороны завершена почти на 50%.

«В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», — заключил политик.

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