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На Крымском мосту установили третий пролет по левой стороне автомобильной части

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Фото: Марат Хуснуллин
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На Крымском мосту завершена установка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом 26 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Два пролета левой стороны автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение», — написал он в Telegram.

Надвижка последнего пролета запланирована на 31 января, после чего понадобится несколько дней, чтобы опустить пролет в проектное положение, отметил вице-премьер. После этого основная часть восстановительных работ будет завершена.

«Финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов, а также дренажа для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», — добавил Хуснуллин.

Ранее в январе строители завершили установку первого и второго пролетов. Завершить работы по восстановлению автомобильной части моста планируется в марте текущего года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

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