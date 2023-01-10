Завершена установка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста

Строители завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, сообщил 10 января вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Причем справились почти на два часа быстрее, чем планировали», — написал он в Telegram-канале.

Завершить работы по восстановлению автомобильной части моста планируется в марте текущего года.

Ранее в этот день досрочно было запущено автодорожное движение по мосту по завершении ремонтных работ.

8 января ведомство анонсировало закрытие автодорожной части Крымского моста в связи с ремонтом. Ожидалось, что ограничения начнут действовать с 3:00 на подъездах к мосту, а уже с 4:00 до 16:00 мск будет закрыта автодорожная часть. Однако движение удалось запустить досрочно.

До этого, 21 декабря, автомобильную часть моста также закрывали на ремонт. Уже в тот же день движение по ней было восстановлено.

7 декабря Хуснуллин распорядился усилить меры досмотра автомобилей, для того чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.