Реклама
Прямой эфир
Мир
Представитель республиканцев призвал США сократить траты на вооружение Киева
Мир
Алиев заявил о планах Азербайджана экспортировать 24 млрд кубометров газа
Мир
Глава МИД Латвии назвал разгром России сферой интересов Риги
Пресс-релизы
14 января на сцене Vegas City Hall пройдет детский музыкальный спектакль «В поисках Рождества»
Армия
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
Мир
В Турции заявили о поддержке плана Киева по урегулированию из десяти пунктов
Общество
Завершена установка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста
Туризм
РФ и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами
Мир
Венгрия выступила против приема Косово в Совет Европы
Мир
Эксперты признали паспорт Японии лучшим в мире на 2023 год
Экономика
Минфин России заявил о 2,3% ВВП дефицита бюджета в 2022 году
Политика
Пушков объяснил обращение Польши к США по вопросу репараций

Завершена установка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста

0
Фото: t.me/mkhusnullin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строители завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, сообщил 10 января вице-премьер Марат Хуснуллин.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
Как полосу для машин смогли восстановить на две недели раньше срока

«Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Причем справились почти на два часа быстрее, чем планировали», — написал он в Telegram-канале.

Завершить работы по восстановлению автомобильной части моста планируется в марте текущего года.

Ранее в этот день досрочно было запущено автодорожное движение по мосту по завершении ремонтных работ.

8 января ведомство анонсировало закрытие автодорожной части Крымского моста в связи с ремонтом. Ожидалось, что ограничения начнут действовать с 3:00 на подъездах к мосту, а уже с 4:00 до 16:00 мск будет закрыта автодорожная часть. Однако движение удалось запустить досрочно.

До этого, 21 декабря, автомобильную часть моста также закрывали на ремонт. Уже в тот же день движение по ней было восстановлено.

7 декабря Хуснуллин распорядился усилить меры досмотра автомобилей, для того чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023