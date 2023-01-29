Составлен рейтинг самых дорогих авиабилетов 2022 года

Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов 2022 года. На первом месте оказался маршрут Санкт-Петербург – Лос-Анджелес, передает телеканал «Известия». Билеты бизнес-класса туда-обратно стоили 1,4 млн рублей. На втором месте — путешествие из Москвы в Торонто. Ценник на посадочные талоны в обе стороны составил 949 тыс. рублей. Третью строчку занял полет из столицы в Дубай. Пассажир заплатил 662 тыс. рублей.

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