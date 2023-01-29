Реклама
Прямой эфир
Спорт
Тренер Епишин назвал неприемлемое для РФ условие допуска к Олимпийским играм
Общество
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января
Мир
Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии
Политика
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
Экономика
Песков объяснил засекречивание данных о ситуации в экономике России
Мир
Посольство РФ в Иране прокомментировало взрыв на заводе в Исфахане
Политика
В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте
Мир
В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ
Экономика
Глава Total предрек ухудшение ситуации с газом в Европе в 2023 году
Мир
Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку
Мир
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины
Мир
В МИДе назвали отправку танков Abrams Киеву эскалацией ситуации

Составлен рейтинг самых дорогих авиабилетов 2022 года

0
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов 2022 года. На первом месте оказался маршрут Санкт-Петербург – Лос-Анджелес, передает телеканал «Известия». Билеты бизнес-класса туда-обратно стоили 1,4 млн рублей. На втором месте — путешествие из Москвы в Торонто. Ценник на посадочные талоны в обе стороны составил 949 тыс. рублей. Третью строчку занял полет из столицы в Дубай. Пассажир заплатил 662 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023