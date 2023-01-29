В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте

Поставки тяжелых вооружений на Украину лишь подтверждают прямое участие США в конфликте, сказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Всё это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — высказался он в своем Telegram-канале в воскресенье, 29 января.

26 января иранский телеканал Press TV указал на приближение Штатов и НАТО к «катастрофическому сценарию» из-за поддержки киевского режима. Помощь, которая оказывается украинским боевикам западными странами, создала стимул для РФ предпринять «радикально агрессивные шаги», чтобы доказать серьезность собственных «красных линий», указало СМИ.

Тем временем сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди отметила, что если санкциями против России Запад выстрелил себе в ногу, то поставками вооружений Украине Вашингтон и «его вассалы» стреляют себе в голову. Она добавила, что американский лидер Джо Байден видит только верхушку политического айсберга. Ковитиди подчеркнула, что, готовясь к президентским выборам в 2024 году, демократам, как и республиканцам, хочется максимально выгодно использовать конфликт на Украине.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о выгоде Америки от втягивания Европы в «большую войну». По ее словам, США обеспечивают доллар и поддерживают темпы роста американской экономики только посредством создания очагов напряжения в мире.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал, что чем дольше будет пролонгирован конфликт на Украине, тем больше выгоды получат США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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