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В Совфеде назвали «выстрелом в голову» поставки оружия Украине из США

Сенатор Ковитиди: поставками вооружений Украине США и их союзники стреляют себе в голову
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Фото: Global Look Press/Karolis Kavolelis
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Если санкциями против РФ Запад выстрелил себе в ногу, то поставками вооружений Украине Вашингтон и «его вассалы» стреляют себе в голову. Об этом 26 января «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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Накануне президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

«Заявление Байдена о направлении Украине одного батальона танков и еще двух танковых батальонов из запуганной международной изоляцией Германии станет смертельной ошибкой Белого дома. Оторванному от реальности Байдену, не осознающему разницу между Симферополем и Стокгольмом, трудно осознавать масштабы возможной катастрофы», — сказала сенатор.

По ее мнению, Байден видит лишь верхушку политического айсберга. Ковитиди отметила, что, готовясь к президентским выборам в 2024 году, демократам, как и республиканцам, хочется максимально выгодно использовать конфликт на Украине.

«Необходимо понимать, что США будут любыми способами нагнетать военную европейскую повестку, используя весь потенциал контролируемого Вашингтоном Североатлантического альянса. <…> Это борьба за мировой энергетический рынок, ресурсы и сферы влияния. Любые иные доводы Вашингтона — очередная ложь, прикрывающая циничную сущность США, желающих, чтобы Украина горела так ярко, как это только возможно», — заключила сенатор.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал «Известиям», что чем дольше будет пролонгирован украинский конфликт, тем больше выгоды получит Вашингтон.

По словам депутата, США выгодно затягивание украинского конфликта, так как они хотят, чтобы Россия повторила судьбу Советского Союза, «благодаря которому Запад в свое время вышел из острого экономического кризиса и подпитался самыми разными ресурсами». Также Вашингтон хочет подчинить своей воле Евросоюз, отметил парламентарий. По его мнению, из-за украинского конфликта европейские страны могут потерять экономический потенциал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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