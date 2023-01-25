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В Госдуме указали на выгоду США от украинского конфликта

Депутат Новиков: чем дольше будет пролонгирован конфликт на Украине, тем больше выгоды получат ребята в Вашингтоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чем дольше будет пролонгирован украинский конфликт, тем больше выгоды получит Вашингтон. Об этом 25 января «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Стратегия Запада считывается очень легко. Уже почти год длится острая фаза конфликта вокруг Украины. Этот конфликт тоже не возник в одночасье. Помним, как в 2014 году Запад, опираясь на своих контрагентов в Киеве, осуществил там государственный переворот. Это произошло тоже не на пустом месте, этому предшествовал длительный период усиления разными способами влияния Запада на территории Украины», — сказал он.

По словам депутата, США выгодно затягивание украинского конфликта, так как они хотят, чтобы Россия повторила судьбу Советского Союза, «благодаря которому Запад в свое время вышел из острого экономического кризиса и подпитался самыми разными ресурсами».

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«Видится Западу, что не доделанная тогда работа по разрушению России вслед за разращением СССР должна быть сделана сейчас и самым лучшим способом видится ситуация, когда задача достигается через противостояние не лобовое, горячее, напрямую Запада с Россией, а через посредников в лице киевского бандеровского режима», — сказал Новиков.

Также Вашингтон хочет подчинить своей воле Евросоюз, отметил парламентарий. По его мнению, из-за украинского конфликта европейские страны могут потерять экономический потенциал.

«Капитал всегда ищет более тихую гавань для своего воспроизводства. Поэтому, когда фактически на территории Европы развязан острый военный конфликт с непредсказуемыми последствиями, вполне естественно, что часть производственных мощностей крупными корпорациями переносится из той же Германии в США», — сказал депутат.

Новиков выразил уверенность в том, что в Вашингтоне «ни о каких переговорах не думают». Главная задача Штатов — отстрочить момент разрешения украинского конфликта.

«Разрешение не нужно, нужна горячая точка, нужно, чтобы полыхало, нужно, чтобы лилась кровь, нужно, чтобы те дивиденды, который крупный американский капитал получает, не были ограничены ситуацией прошлого года, нынешнего года, чтобы это могло длиться годами. Чем дольше будет пролонгирован конфликт, тем больше выгоды получат ребята в Вашингтоне», — заключил он.

В ноябре 2022-го китайская газета «Хуаньцю шибао» отметила, что США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе и спецоперации России на Украине. Помимо экспорта оружия, в III квартале США увеличили и поставки энергоресурсов на 14,4% по сравнению с предыдущим. В октябре агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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