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Напавший на мужа Пелоси извинился за «недоделанную работу»

KTVU FOX: напавший на мужа Пелоси Депейп извинился за «недоделанную работу»
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Фото: REUTERS/San Francisco District Attorney
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Напавший на супруга экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп извинился за «недоделанную работу».

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Он сам захотел дать комментарий СМИ по этому поводу и вышел на связь с телеканалом KTVU FOX.

«Я хочу извиниться перед вами. Я всё испортил. Мне так жаль, что я не смог продолжить. <...> Я должен был лучше подготовиться», — заявил Депейп 27 января, общаясь из тюрьмы по телефону с корреспондентом.

О нападении на 82-летнего Пола Пелоси стало известно 28 октября минувшего года. Инцидент произошел в их доме в Сан-Франциско, Нэнси в это время находилась в Вашингтоне.

Депейпа задержали по горячим следам. В момент нападения он был вооружен молотком. В результате Пол Пелоси получил тупые травмы головы и тела, после чего перенес хирургическую операцию.

Телеканал CNN писал, что Депейп раньше поддерживал конспирологические теории. Ему предъявлено обвинение в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.

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