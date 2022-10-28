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Муж Пелоси получил тупые травмы головы и тела в результате нападения

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, получил тупые травмы головы и тела. Об этом 28 октября The Associated Press сообщили два источника.

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Ранее в этот день стало известно о нападении на 82-летнего мужа Пелоси в доме семьи в Сан-Франциско. Политика в этот момент дома не было.

В полиции сообщили CNN, что напавший на Пелоси был вооружен молотком. По данным телеканала, мужчина сможет оправиться после атаки.

Президент США Джо Байден лично позвонил Нэнси Пелоси, чтобы выразить ей свою поддержку после нападения на мужа.

В августе суд в Калифорнии приговорил Пола Пелоси к одному дню исправительных работ и штрафу около $6,8 тыс. за повлекшее за собой аварию вождение в нетрезвом виде. Фигурант признал себя виновным по двум пунктам предъявленных ему обвинений. В итоге суд округа Напа приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему зачли, а последний заменили восьмичасовыми общественными работами в том же суде.

Пелоси также приговорили к трем годам исправительного срока, обязали прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль, согласно приговору, оснастили устройством для проверки дыхания.

Инцидент произошел 29 мая. Тогда Пол Пелоси был задержан в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата.

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