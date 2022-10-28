Байден выразил поддержку Пелоси после нападения на ее мужа
Президент США Джо Байден лично позвонил спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, для того чтобы выразить ей свою личную поддержку после того, как на ее мужа произошло нападение в Сан-Франциско. Об этом 28 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент молится за Пола Пелоси и всю семью спикера Пелоси. Сегодня утром он позвонил спикеру, чтобы выразить свою поддержку после этого ужасного нападения. Он также очень рад тому, что [Пола Пелоси] ожидает полное выздоровление. Президент продолжает осуждать любое насилие и просит проявлять уважение к желанию семьи [Пелоси] соблюсти неприкосновенность частной жизни», — отметила она.
Ранее 28 октября пресс-служба Пелоси сообщила о том, что неизвестный напал на ее мужа с молотком. Подробностей о полученных ранениях 82-летнего супруга Пэлоси нет, однако отмечалось, что он сможет «полностью оправиться» после инцидента.
В августе суд в Калифорнии приговорил супруга Пелоси к одному дню исправительных работ и штрафу около $6,8 тыс. за повлекшее за собой аварию вождение в нетрезвом виде. Фигурант признал себя виновным по двум пунктам предъявленных ему обвинений. В итоге суд округа Напа приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему зачли, а последний заменили восьмичасовыми общественными работами в том же суде.
Пелоси также приговорили к трем годам исправительного срока, обязали прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль, согласно приговору, оснастили устройством для проверки дыхания.
24 июня Полу Пелоси предъявили обвинения.