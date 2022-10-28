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Байден выразил поддержку Пелоси после нападения на ее мужа

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Stefano Costantino
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Президент США Джо Байден лично позвонил спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, для того чтобы выразить ей свою личную поддержку после того, как на ее мужа произошло нападение в Сан-Франциско. Об этом 28 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Президент молится за Пола Пелоси и всю семью спикера Пелоси. Сегодня утром он позвонил спикеру, чтобы выразить свою поддержку после этого ужасного нападения. Он также очень рад тому, что [Пола Пелоси] ожидает полное выздоровление. Президент продолжает осуждать любое насилие и просит проявлять уважение к желанию семьи [Пелоси] соблюсти неприкосновенность частной жизни», — отметила она.

Ранее 28 октября пресс-служба Пелоси сообщила о том, что неизвестный напал на ее мужа с молотком. Подробностей о полученных ранениях 82-летнего супруга Пэлоси нет, однако отмечалось, что он сможет «полностью оправиться» после инцидента.

В августе суд в Калифорнии приговорил супруга Пелоси к одному дню исправительных работ и штрафу около $6,8 тыс. за повлекшее за собой аварию вождение в нетрезвом виде. Фигурант признал себя виновным по двум пунктам предъявленных ему обвинений. В итоге суд округа Напа приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему зачли, а последний заменили восьмичасовыми общественными работами в том же суде.

Пелоси также приговорили к трем годам исправительного срока, обязали прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль, согласно приговору, оснастили устройством для проверки дыхания.

24 июня Полу Пелоси предъявили обвинения.

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