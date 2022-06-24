Мужу Нэнси Пелоси предъявили обвинения в нетрезвом вождении

Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает телеканал Fox News.

«Пол Пелоси предстанет перед Верховным судом округа Напа для предъявления обвинения 3 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что кадры с видеорегистратора не могут быть опубликованы в соответствии с Калифорнийскими правилами профессионального поведения.

Инцидент произошел еще 29 мая. Тогда Пол Пелоси был задержан в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата. Согласно отчету, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08%. Тогда он вышел под залог в размере $5 тыс.

Сама Нэнси Пелоси отказалась комментировать данный инцидент.

Между тем спикер палаты представителей готовится уйти в отставку в конце 2022 года. Нэнси Пелоси находится на посту почти 19 лет. И, вероятно, завершит карьеру с самым низким рейтингом одобрения за все годы. Согласно недавнему опросу Gallup, 58% респондентов не одобряют деятельность Пелоси.

Ранее, 20 мая, агентство Reuters сообщило, что член группы безопасности президента США Джо Байдена был арестован в Сеуле за день до прибытия американского лидера в южнокорейскую столицу. В сообщении со ссылкой на местную полицию говорилось, что его обвинили в нападении в пьяном виде на гражданина Южной Кореи.