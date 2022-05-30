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Мужа Нэнси Пелоси задержали за нетрезвое вождение

Мужа спикера палаты представителей конгресса США Пелоси задержали за нетрезвое вождение
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, был задержан в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Об этом воскресенье, 29 мая, сообщает Daily News.

По информации издания, мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата. Согласно отчету, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08%.

В настоящий момент Пелоси вышел под залог в размере $5 тыс.

Пресс-секретарь Нэнси Пелоси заявил, что она не будет комментировать данный инцидент.

Между тем спикер палаты представителей готовится уйти в отставку в конце 2022 года. Нэнси Пелоси находится на посту почти 19 лет. И, вероятно, завершит карьеру с самым низким рейтингом одобрения за все годы. Согласно недавнему опросу Gallup, 58% респондентов не одобряют деятельность Пелоси.

Ранее, 20 мая, агентство Reuters сообщило, что член группы безопасности президента США Джо Байдена был арестован в Сеуле за день до прибытия американского лидера в южнокорейскую столицу. В сообщении со ссылкой на местную полицию говорилось, что его обвинили в нападении в пьяном виде на гражданина Южной Кореи.

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