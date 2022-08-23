Муж Пелоси приговорен к одному дню исправительных работ

Бизнесмен Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, приговорен к одному дню исправительных работ за вождение в нетрезвом виде. Об этом 23 августа сообщил Fox News.

Пелоси признал себя виновным по двум пунктам предъявленных ему обвинений, в связи с чем суд округа Напа в штате Калифорния приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему уже зачли, а последний был заменен восьмичасовыми общественными работами.

Пелоси также приговорили к трем годам исправительного срока и штрафу в размере $6,8 тыс. Также он обязан прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль будет оснащен устройством для проверки дыхания.

В конце мая Пола Пелоси задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата. Согласно отчету, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08%. Тогда он вышел под залог в размере $5 тыс.

Сама Нэнси Пелоси отказалась комментировать данный инцидент.