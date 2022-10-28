На дом Нэнси Пелоси совершено нападение

На дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал ее супруг. Об этом говорится 28 октября в заявлении офиса Пелоси.

Как отметила пресс-секретарь политика Дрю Хэммилл, злоумышленник ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и напал на 82-летнего Пола Пелоси.

«Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются», — уточняется в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Врачи полагают, что пациент полностью восстановится. В момент нападения Пелоси не было в Сан-Франциско, отметила ее пресс-секретарь.

«Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности», — заключила пресс-секретарь Пелоси.

В августе суд в Калифорнии приговорил супруга Пелоси к одному дню исправительных работ в суде и штрафу около $6,8 тыс за повлекшее за собой аварию вождение в нетрезвом виде.

24 июня Полу Пелоси предъявили обвинения.

Инцидент произошел 29 мая. Тогда Пол Пелоси был задержан в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата.