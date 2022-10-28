Напавший на дом Пелоси был вооружен молотком
Напавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси был вооружен молотком. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции.
При этом в статье не уточняют подробностей о полученных ранениях 82-летнего супруга Пэлоси, но отмечают, что он сможет «полностью оправиться» от нападения.
О нападении на мужа спикера палаты представителей конгресса США стало известно ранее в этот день. Злоумышленник ворвался в дом супругов в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси.
Нэнси Пэлоси в момент нападения находилась не в городе.
В августе суд в Калифорнии приговорил супруга Пелоси к одному дню исправительных работ и штрафу около $6,8 тыс. за повлекшее за собой аварию вождение в нетрезвом виде. Фигурант признал себя виновным по двум пунктам предъявленных ему обвинений. В итоге суд округа Напа приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему зачли, а последний заменили восьмичасовыми общественными работами в том же суде.
Пелоси также приговорили к трем годам исправительного срока, обязали прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль, согласно приговору, оснастили устройством для проверки дыхания.
24 июня Полу Пелоси предъявили обвинения.
Инцидент произошел 29 мая. Тогда Пол Пелоси был задержан в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата.