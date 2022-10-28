Реклама
Прямой эфир

Напавший на дом Пелоси был вооружен молотком

CNN: мужчина, который совершил нападение на мужа Нэнси Пелоси, был вооружен молотком
0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси был вооружен молотком. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции.

Тайбэй первым: как Пекин ответит Вашингтону на тайваньский визит Пелоси
В ближайшее время конфликт КНР и США может перейти в экономическую и дипломатическую плоскости

При этом в статье не уточняют подробностей о полученных ранениях 82-летнего супруга Пэлоси, но отмечают, что он сможет «полностью оправиться» от нападения.

О нападении на мужа спикера палаты представителей конгресса США стало известно ранее в этот день. Злоумышленник ворвался в дом супругов в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси.

Нэнси Пэлоси в момент нападения находилась не в городе.

В августе суд в Калифорнии приговорил супруга Пелоси к одному дню исправительных работ и штрафу около $6,8 тыс. за повлекшее за собой аварию вождение в нетрезвом виде. Фигурант признал себя виновным по двум пунктам предъявленных ему обвинений. В итоге суд округа Напа приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему зачли, а последний заменили восьмичасовыми общественными работами в том же суде.

Пелоси также приговорили к трем годам исправительного срока, обязали прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль, согласно приговору, оснастили устройством для проверки дыхания.

24 июня Полу Пелоси предъявили обвинения.

Инцидент произошел 29 мая. Тогда Пол Пелоси был задержан в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022