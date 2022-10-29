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Напавшего на мужа Пелоси назвали поклонником конспирологических теорий

CNN: напавший на мужа Пелоси был поклонником теорий заговора
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Дэвид Депепи, который напал с молотком на Пола Пелоси, супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, был поклонником теорий заговора. Об этом сообщил телеканал CNN в пятницу, 28 октября.

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Так, 42-летний мужчина публиковал в своем профиле в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) мемы и конспирологические теории про вакцины от COVID-19, президентские выборы в США 2020 года и штурм Капитолия 6 января.

В частности, он писал, что выборы были сфальсифицированы, и реальным победителем был Дональд Трамп, а также открыто поддерживал сторонников экс-президента в их штурме Вашингтона. Также, по мнению Депепи, пандемия коронавируса использовалась мировыми элитами, чтобы установить новый миропорядок.

По данным полиции, ранее мужчина никаких заметных правонарушений не совершал.

Ранее в этот день Пол Пелоси перенес операцию по исправлению трещины черепа и травм рук. Неизвестный проник в дом четы Пелоси в Сан-Франциско. По неподтвержденной официально информации, преступник кричал: «Где Нэнси?» Сама спикер американского конгресса в тот момент была в Вашингтоне. После случившегося она вылетела с семьей в Сан-Франциско.

Американский президент Джо Байден позвонил Нэнси Пелоси и выразил ей свою поддержку в связи с инцидентом. По данным The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование по факту случившегося.

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