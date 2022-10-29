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Муж Нэнси Пелоси перенес операцию после нападения

CNN: муж Нэнси Пелоси Пол получил травмы головы и перенес операцию после нападения
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Фото: Global Look Press/Stefano Spaziani
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Муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пол перенес хирургическую операцию, после того как неизвестный ворвался в резиденцию политика в Сан-Франциско и напал на него с молотком. Об этом сообщили в пресс-службе политика в пятницу, 28 октября.

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«(Пол Пелоси. ― Ред.) перенес успешную операцию по исправлению трещины черепа и серьезных повреждений правой кисти и рук. Его врачи ожидают полного выздоровления», ― говорится в заявлении офиса спикера американского конгресса.

Подозреваемого в нападении удалось задержать. Им оказался 42-летний Дэвид Депап. Он был вооружен молотком.

Мотивы нападавшего в настоящий момент неизвестны. Сама спикер конгресса США вылетела со своей семьей в Сан-Франциско.

Нападение на дом Пелоси произошло ранее в этот день. Пол Пелоси получил тупые травмы головы и рук.

Президент США Джо Байден позвонил Нэнси Пелоси и выразил свою поддержку в связи с инцидентом.

По данным The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом Нэнси Пелоси и нападения на ее супруга. Расследование проводится совместно с полицией Капитолия и Сан-Франциско.

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