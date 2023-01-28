Участвующий в СВО актер Фидаров пообещал побить Смольянинова

Участвующий в спецоперации России по защите Донбасса актер Сослан Фидаров записал послание своему бывшему коллеге Артуру Смольянинову (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Артура Смольянинова). Ролик в субботу, 28 января, опубликовал Telegram-канал «Страна V».

Актер пообещал побить Смольянинова за заявления о России, в которых он сказал, что ему безразлично будущее страны.

«Артур, я тебя сильно буду бить. Я не говорил про это. Я тебя, когда где поймаю, побью, даю слово, за такие слова», — сказал Фидаров.

Также он раскритиковал уехавших из страны артистов.

«Мне даже стыдно о них сейчас здесь говорить. Это позор России!» — подчеркнул он.

Видео актер записал, находясь в окопе на запорожском направлении.

10 января Фидаров заявил, что, окажись он со Смольяниновым на поле боя, предпочел бы выстрелить бывшему коллеге в ногу, чтобы взять в плен и спасти ему жизнь. Тем не менее артист выразил надежду на то, что Смольянинов не будет участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку российские военные, добавил он, актера не пожалеют.

Сам Смольянинов 8 января пообещал застрелить Фидарова. Соответствующее обещание прозвучало в ходе интервью для одного из украинских изданий. Покинувший Россию актер заявил, что ему «плевать», даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне ВСУ.

В ответ на высказывание Фидаров записал видеообращение, в котором выразил уверенность в том, что на поле боя Смольянинов никогда не попадет, именно по этой причине он не сможет выполнить свою угрозу. Также артист передал бывшему коллеге привет от российских военнослужащих, погибших в зоне спецоперации.

По поводу высказывания Смольянинова в Кремле не видят «ничего хорошего». 9 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что об этом думают соответствующие ведомства. Так, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

Адвокат Алексей Гавришев рассказал о том, что актера ожидает дело о дискредитации вооруженных сил и сейчас Смольянинову грозит серьезное наказание, так как ранее он у же привлекался Гагаринским районным судом Москвы к административной ответственности.