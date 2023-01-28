Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше назвали причиной плачевного состояния Украины ее манию величия
Спорт
Лукашенко поднял тост за победу Соболенко на Australian Open
Мир
В Италии объяснили поставки Киеву оружия предотвращением Третьей мировой войны
Мир
Подоляк заявил о переговорах с Западом о поставках дальнобойных ракет Украине
Мир
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
Мир
Шольц пообещал взвешивать все шаги по Украине для безопасности немцев
Экономика
Экономист Григорьев допустил рост курсов доллара и евро в феврале на 5%
Мир
Посол Израиля в Германии заявил о закулисной помощи страны Киеву
Спорт
Глава МОК не исключил участия россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом
Происшествия
На станции «Каширская» в Москве произошел пожар
Мир
Живущие на Украине венгры рассказали о новой волне мобилизации
Мир
В Иерусалиме произошло новое нападение с оружием на людей
Сюжет:

Участвующий в СВО актер Фидаров пообещал побить Смольянинова

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участвующий в спецоперации России по защите Донбасса актер Сослан Фидаров записал послание своему бывшему коллеге Артуру Смольянинову (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Артура Смольянинова). Ролик в субботу, 28 января, опубликовал Telegram-канал «Страна V».

Актер пообещал побить Смольянинова за заявления о России, в которых он сказал, что ему безразлично будущее страны.

Текст, ложь и видео: заработал закон против фейков об армии России
Суды пока ограничиваются минимальным наказанием для нарушителей

«Артур, я тебя сильно буду бить. Я не говорил про это. Я тебя, когда где поймаю, побью, даю слово, за такие слова», — сказал Фидаров.

Также он раскритиковал уехавших из страны артистов.

«Мне даже стыдно о них сейчас здесь говорить. Это позор России!» — подчеркнул он.

Видео актер записал, находясь в окопе на запорожском направлении.

10 января Фидаров заявил, что, окажись он со Смольяниновым на поле боя, предпочел бы выстрелить бывшему коллеге в ногу, чтобы взять в плен и спасти ему жизнь. Тем не менее артист выразил надежду на то, что Смольянинов не будет участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку российские военные, добавил он, актера не пожалеют.

Сам Смольянинов 8 января пообещал застрелить Фидарова. Соответствующее обещание прозвучало в ходе интервью для одного из украинских изданий. Покинувший Россию актер заявил, что ему «плевать», даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне ВСУ.

В ответ на высказывание Фидаров записал видеообращение, в котором выразил уверенность в том, что на поле боя Смольянинов никогда не попадет, именно по этой причине он не сможет выполнить свою угрозу. Также артист передал бывшему коллеге привет от российских военнослужащих, погибших в зоне спецоперации.

По поводу высказывания Смольянинова в Кремле не видят «ничего хорошего». 9 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что об этом думают соответствующие ведомства. Так, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

Адвокат Алексей Гавришев рассказал о том, что актера ожидает дело о дискредитации вооруженных сил и сейчас Смольянинову грозит серьезное наказание, так как ранее он у же привлекался Гагаринским районным судом Москвы к административной ответственности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023