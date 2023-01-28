Москва перефокусировла диалог по антитеррору с США на Азию и Африку

Россия перефокусировала свое внимание в диалоге о совместных усилиях по противодействию международному терроризму с США на взаимодействие со странами Азии и Африки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в субботу, 28 января.

По его словам, коллективный Запад во главе с США развернул беспрецедентную антироссийскую кампанию, в том числе отказываясь от участия в совместных с РФ усилиях по противодействию международному терроризму и «от признания того, что сотрудничество в борьбе с этим злом должно иметь всепогодный характер».

Он также указал на то, что некоторые особенно «отъявленные русофобы» на Западе зашли так далеко, что пытаются навесить на Россию «абсурдные неправовые ярлыки, как, например, «государство — спонсор терроризма».

«В данных условиях мы сделали нужные выводы и перефокусировали первостепенное внимание на взаимодействие с дружественными государствами, такими как Индия, Пакистан, Египет, Куба, страны Центральной Азии и Африки», — сказал ТАСС дипломат.

Ранее, 15 декабря 2022 года, парламент Польши принял резолюцию, в которой признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Помимо этого, в документе утверждается о «прямой ответственности России» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года и за авиакатастрофу правительственного лайнера Польши под Смоленском в 2010 году.

В ноябре Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Европарламента, признавшего РФ страной — спонсором терроризма, принималось в атмосфере оголтелой русофобии и ненависти к России, поэтому Москва не принимает близко к сердцу это решение.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.