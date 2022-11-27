Песков назвал оголтелой русофобией решение ЕП признать РФ спонсором терроризма

Решение Европарламента, признавшего РФ страной — спонсором терроризма, принималось в атмосфере оголтелой русофобии и ненависти к России, поэтому Москва не принимает близко к сердцу это решение. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 27 ноября, в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Европарламент — это такая организация, которая скорее основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе. Потому мы не питали особого желания принимать близко к сердцу решения, принятые в ситуации, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льются через край», — отметил Песков.

Он также напомнил, что принятая резолюция не носит юридически обязывающего характера, добавив, что российская сторона все чаще в последнее время фиксирует «огромный дефицит профессионального подхода в Европарламенте к проблемам».

При этом официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что когда-нибудь в европейских политических структурах настанет прозрение.

«А эмоции — это же дело такое, переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то еще. А потом, может, прозрение настанет», — подытожил Песков.

23 ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 голосами парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. В резолюции содержится набор рекомендаций по мерам, которые, по мнению Европарламента, должны осуществить в ЕС.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в свою очередь высказал мнение, что резолюция была принята с целью отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках» и массового убийства российских военнопленных.

Тогда же депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани отметил, что эта резолюция в отношении РФ провоцирует только усугубление конфликта между Москвой и Киевом.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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