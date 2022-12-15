В Совфеде оценили признание РФ в Польше «страной — спонсором терроризма»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в четверг, 15 декабря, решение сейма Польши принять резолюцию, в которой Россия называется «государством, поддерживающим терроризм».

Сенатор напомнила, что в Польше есть силы, заинтересованные в захвате западных земель Украины, поэтому Варшава «не имеет морального права» принимать подобные резолюции.

«Именно поэтому сегодня на подобного рода политические выпады Россия смотрит достаточно критически», — подчеркнула сенатор в беседе с RT.

Ранее в этот день стало известно, что нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой признала Россию страной, поддерживающей терроризм, сообщает телеканал «Звезда». Помимо этого, в документе утверждается о «прямой ответственности России» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года и за авиакатастрофу правительственного лайнера Польши под Смоленском в 2010 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение сейма Польши о признании России «государством, поддерживающим терроризм» является антироссийской истерикой, сообщает телеканал «360».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что решение польского сейма стало недружественным шагом псевдоюридического характера и частью заказной западной кампании, передает НСН.

В середине ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. Документ содержит набор рекомендаций по мерам, которые, по мнению Европарламента, должны осуществить в ЕС.

После этого Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».