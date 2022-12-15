Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии
Мир
В МИД назвали «формулу мира» Зеленского оторванной от реальности
Мир
На Украине сообщили о повреждении объектов энергоинфраструктуры на востоке страны
Мир
МИД получил от Ватикана извинения за слова папы римского о чеченцах и бурятах
Авто
В Саратовской области начнут производить китайские электромобили
Экономика
Венгрия планирует добиться изменений контрактов с РФ из-за потолка цен на газ
Политика
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет
Мир
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Армия
Отряд ВСУ под Марьинкой сбежал после удара артиллерии ВС РФ
Мир
В Кремле назвали истерикой резолюцию Польши о признании РФ «спонсором терроризма»
Мир
Захарова указала на ответственность США за террористические действия Киева
Авто
В Японии появились в продаже новые Lada и «УАЗ» казахской сборки

В Кремле назвали истерикой резолюцию Польши о признании РФ «спонсором терроризма»

В Кремле назвали резолюцию сейма Польши о России проявлением истерики
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 декабря заявил, что решение сейма Польши о признании России «государством — спонсором терроризма» является антироссийской истерикой.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать решение польского сейма признать Россию спонсором терроризма, а также возложить ответственность на Москву за авиакатастрофы 2010 и 2014 годов.

Резолюционная ситуация: зачем евродепутаты признали РФ «спонсором терроризма»
И как Москва отреагировала на результаты голосования в Европарламенте

По словам Пескова, польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать реалии произошедшего.

«Что касается решения сейма, продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», — указал Песков.

Ранее в этот день стало известно, что нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой признала Россию страной, поддерживающей терроризм. Помимо этого, в документе утверждается о «прямой ответственности России» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года и за авиакатастрофу правительственного лайнера Польши под Смоленском в 2010 году.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение польского сейма стало недружественным шагом псевдоюридического характера и частью заказной западной кампании. Дипломат добавила, что это решение не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом.

В середине ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. Документ содержит набор рекомендаций по мерам, которые должны осуществить в ЕС.

Комментируя это решение, Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Тогда же депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани отметил, что эта резолюция в отношении РФ провоцирует только усугубление конфликта между Москвой и Киевом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022