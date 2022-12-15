В Кремле назвали истерикой резолюцию Польши о признании РФ «спонсором терроризма»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 декабря заявил, что решение сейма Польши о признании России «государством — спонсором терроризма» является антироссийской истерикой.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать решение польского сейма признать Россию спонсором терроризма, а также возложить ответственность на Москву за авиакатастрофы 2010 и 2014 годов.

По словам Пескова, польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать реалии произошедшего.

«Что касается решения сейма, продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», — указал Песков.

Ранее в этот день стало известно, что нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой признала Россию страной, поддерживающей терроризм. Помимо этого, в документе утверждается о «прямой ответственности России» за крушение самолета «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года и за авиакатастрофу правительственного лайнера Польши под Смоленском в 2010 году.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение польского сейма стало недружественным шагом псевдоюридического характера и частью заказной западной кампании. Дипломат добавила, что это решение не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом.

В середине ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. Документ содержит набор рекомендаций по мерам, которые должны осуществить в ЕС.

Комментируя это решение, Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Тогда же депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани отметил, что эта резолюция в отношении РФ провоцирует только усугубление конфликта между Москвой и Киевом.