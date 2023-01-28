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РФ и Турция приступили к обсуждению деликатных вопросов создания газового хаба

В МИД РФ рассказали о начале обсуждения с Анкарой деликатных вопросов безопасности газового хаба
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Москва и Анкара начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба. Об этом сообщил в субботу, 28 января, заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Он напомнил, что с инициативой о создании на территории Турции газового хаба выступил президент России Владимир Путин.

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«В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные вопросы реализации этой идеи, в том числе деликатные», — сказал ТАСС замминистра.

Он также отметил энтузиазм турецких партнеров, их конструктивизм и «заряженность на плотную совместную работу».

Дипломат добавил, что он уверен в успешности решения общими усилиями Москвы и Анкары всех возникающих вопросов, в том числе обеспечение безопасности существующих и будущих энергетических объектов.

По его словам, энергетика в настоящее время является одной из наиболее успешных сфер взаимодействия России и Турции.

«Настрой Анкары на дальнейшее качественное углубление связей на данном направлении обусловлен положительным опытом двусторонней кооперации при строительстве газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», — отметил он.

До этого, 17 января, агентство Anadolu написало, что Турция ведет активную подготовку инфраструктуры для начала полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Сообщалось, что в Средиземное море прибыла уже третья плавучая регазификационная установка.

О возможности создания турецкого хаба президент России Владимир Путин сообщил 12 октября 2022 года. Как тогда рассказал «Известиям» директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, успех такого проекта сделает Турцию одной из важнейших держав в Азии и Европе как в экономике, так и в политике. Для РФ этот проект также выгоден, так как страна сможет обеспечить рынки сбыта в обход санкций.

Вице-премьер России Александр Новак счел идею перспективной.

1 ноября Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как голубое топливо — очень востребованный продукт в мире.

В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

5 января 2023 года в разговоре с российским президентом Эрдоган отметил планы скорейшего завершения дорожной карты хаба.

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