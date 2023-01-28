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Платье принцессы Дианы на аукционе продали за рекордные $604,8 тыс.
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Платье принцессы Дианы на аукционе продали за рекордные $604,8 тыс.

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Фото: Sotheby's
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Платье принцессы Дианы фиолетового цвета из шелкового бархата продали на аукционе Sotheby's за рекордные $604,8 тыс. Об этом сообщил телеканал CNN в субботу, 28 января.

На аукционе платье продали в пять раз дороже — его выставляли за $120 тыс. Как сообщается, оно было особенно любимо принцессой в начале 1990-х. В этом платье, созданным Виктором Эдельштейном, принцесса запечатлена на королевском портрете и принимала участие в фотосесии в 1997 году для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.

Впервые платье было представлено в осенней коллекции британского кутюрье Виктора Эдельштейна 1989 года. Впоследствии оно ушло с молотка на благотворительном аукционе Christie's за месяц до гибели Дианы в 1997 году за $24 тыс.

Как сообщает Vanity Fair, в начале 1997 года принцесса Диана решила продать на аукционе 79 коктейльных и вечерних платьев, которые носила на протяжении своего пребывания в качестве принцессы Уэльской. Вырученные средства она планировала направить в Фонд борьбы со СПИДом и Королевскую больницу Марсден, где она занимала пост президента.

30 января 2022 года на аукционе Sotheby's был продан портрет леди Дианы, написанный американским художником Нельсоном Шэнксом. Картину приобрели за $201,6 тыс. — эта цифра в 10 раз превысила ожидаемую.

Годом ранее, 28 июля, сообщалось о планах выставить на аукцион 40-летний кусок одного из 23 свадебных тортов принца Чарльза и принцессы Дианы. Изначально десерт был вручен Мойре Смит — члену королевской семьи, которая сохранила покрытие кондитерского изделия в хорошем состоянии с помощью пищевой пленки.

До этого, 18 июля, стало известно, что детский велосипед принцессы Дианы был выставлен на продажу. Его стартовая цена составила $27,5 тыс.

Принцессы Уэльской не стало 31 августа 1997 года. Жизнь Дианы унесла автокатастрофа, произошедшая на мосту Альма в Париже.

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