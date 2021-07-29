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Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы решили выставить на аукцион

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Кусок 40-летнего свадебного торта принца Чарльза и принцессы Дианы, как ожидается, будет выставлен на аукцион. Лот можно выручить за 500 фунтов стерлингов (более 50 тыс. рублей), о чем в среду, 28 июля, сообщает телеканал BBC.

Изначально кусок торта был вручен Мойре Смит — члену королевской семьи, которая сохранила покрытие кондитерского изделия в хорошем состоянии с помощью пищевой пленки. Она хранила его в старой жестяной коробке, к которой была прикреплена этикетка с надписью: «Обращайтесь с осторожностью — свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы» и датой — 27 июля 1981 года.

На большом кусочке одного из 23 свадебных тортов изображен королевский герб, окрашенный в золотой, красный, синий и серебряный цвета.

Ожидается, что кусок свадебного торта будет выставлен на аукцион 11 августа.

Принц Чарльз Уэльский и принцесса Диана поженились в соборе Святого Павла в 1981 году. Однако спустя 11 лет пара рассталась, а окончательный развод датируется 1996 годом.

Ранее, 18 июля, стало известно о том, что детский велосипед принцессы Дианы был выставлен на аукцион. Его стартовая цена составила $27,5 тыс.

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