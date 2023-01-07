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Платье принцессы Дианы выставили на аукцион в Нью-Йорке

Платье принцессы Дианы было выставлено на торги аукциона Sotheby’s
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Фото: sothebys.com
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Платье, принадлежавшее принцессе Диане, выставлено на торги Sotheby's. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Отмечается, что торги будут проводиться 27 января.

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Вечернее платье из шелкового бархата баклажанного цвета было впервые представлено в осенней коллекции британского кутюрье Виктора Эдельштейна 1989 года. Впоследствии оно ушло с молотка на благотворительном аукционе Christie's за месяц до гибели принцессы в 1997 году.

Приблизительная стоимость лота, по оценкам экспертов, составляет $80–120 тыс.

30 января 2022 года на аукционе Sotheby's был продан портрет леди Дианы, написанный американским художником Нельсоном Шэнксом. Картину приобрели за $201,6 тыс — эта цифра в 10 раз превысила ожидаемую.

Годом ранее, 28 июля, сообщалось о планах выставить на аукцион 40-летний кусок одного из 23 свадебных тортов принца Чарльза и принцессы Дианы. Изначально десерт был вручен Мойре Смит — члену королевской семьи, которая сохранила покрытие кондитерского изделия в хорошем состоянии с помощью пищевой пленки.

До этого, 18 июля, стало известно, что детский велосипед принцессы Дианы был выставлен на продажу. Его стартовая цена составила $27,5 тыс.

Принцессы Уэльской не стало 31 августа 1997 года. Жизнь Дианы унесла автокатастрофа, произошедшая на мосту Альма в Париже.

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