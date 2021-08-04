Цифровые лица и торт принца: миллионы за игрушки для богатых

Кусок торта с бракосочетания принца Чарльза и принцессы Дианы, уникальный автомобиль 1930 года, первый NFT Porsche и аватарка за $305 млн. Август — мертвый сезон в аукционной индустрии, но именно в период затишья на первый план выходят экстравагантные и необычные лоты. «Известия» приценились к наиболее интересным предметам с будущих торгов.

CryptoPunk #7804 и #3100

Самые дорогие лоты месяца — вовсе не произведения живописи и не предметы роскоши, а простенькие цифровые изображения человечков — криптопанки. 10 тыс. уникальных (неповторяющихся) пиксельных персонажей можно использовать в качестве аватарок. Но всем важнее другое: именно эти рисунки стали одними из первых объектов, к которым был привязан токен NFT. И то, что началось как эксперимент, вскоре переросло в настоящую «тюльпанную лихорадку». По отдельности и наборами они продаются сегодня за миллионы долларов. Так, в марте криптопанки #7804 и #3100 из редкой серии «пришельцы» (к ней относятся всего девять персонажей) ушли с молотка за 4200 эфиров каждый — это свыше $7,5 млн по курсу на момент сделки.

Фото: larvalabs.com

Теперь же новые владельцы выставили их на аукцион, назначив цену в 125 тыс. и 35 тыс. эфиров соответственно (около $305 млн и $90,5 млн). Как говорится, хотеть не вредно, вопрос в том, даст ли кто-то столько. Но если за примитивные пиксельные картинки, единственное достоинство которых — уникальность, уже платили суммы с шестью нулями, что мешает прибавить еще один-два нуля?

Торт со свадьбы принца

Британская королевская семья этим летом щедро поставляла горячие темы для обсуждений. Весь мир следит за скандалами вокруг Меган Маркл, ссорами-примирениями Уильяма с Гарри, а также непростыми отношениями двух принцев с отцом, наследником престола Чарльзом, и его супругой Камиллой Паркер-Боулз. На этом фоне очень своевременно выглядят торги за необычный лот, имеющий непосредственное отношение к судьбе английской монархии.

Фото: pa.media

Это кусок торта с бракосочетания принца Уэльского и Дианы Спенсер, Леди Ди. Событие сорокалетней давности — исходная точка перипетий, которые привели к нынешней ситуации и нанесли серьезные удары по престижу короны. Брак Чарльза и Дианы, как известно, не был счастливым. Измены принца с Камиллой разрушили доверие к нему со стороны законной супруги и всего народа. А трагическая смерть принцессы нанесла сильный удар по психике ее сыновей, Уильяма и Гарри.

Так что представленный на аукцион торт — уже частичка истории. Надо бы сказать «съедобная частичка», вот только есть его не рекомендуется. Прозрачная пленка, в которую он завернут, позволила сохранить внешний вид — в частности, великолепный герб, выполненный вручную. Но вкус — вряд ли. Да и не каждый захочет есть объект стоимостью не меньше £300 — такова нижняя граница эстимейта.

Автомобиль Bucciali La Marie 1930 года

Французский бренд Bucciali специализировался на создании элитных экспериментальных автомобилей и просуществовал всего 12 лет — с 1922 по 1933 год. За это время был выпущен всего 151 экземпляр, из которых до наших дней дошли в рабочем состоянии единицы. Неудивительно, что именно модель Bucciali стала топ-лотом аукциона редких машин Bonhams.

Полное название на сайте аукциона — 1930 Bucciali TAV 30 'La Marie' Torpedo Sport Type Cannes. В других источниках ее называют TAV 8-30. Буквенный индекс в данном случае расшифровывается как traction avant (передний привод), 8 — тип модели, а 30 — год. И это без преувеличений легендарный автомобиль, увековечивший имя конструктора Альберто Буччиали.

Фото: Bonhams

Машина оснащена 5,3-литровым нижнеклапанным рядным 8-цилиндровым мотором Continental мощностью 114 л.с. В 1970-е годы в процессе реставрации на шасси La Marie был установлен кузов Torpedo Sport Type Cannes от французского дизайнера Якова Савчика.

И в целом это, конечно, уже не средство передвижения, а произведение искусства, воплощение ретрошика, идеальный реквизит для исторического фильма. Отсюда — внушительный ценник. Bonhams не публикует эстимейт на сайте, но представители аукционного дома рассказали «Известиям», что оценивают лот в $3,75–4,25 млн.

NFT эскиза Porsche

К индустрии NFT присматриваются не только в мире искусства и криптовалют. Компания Porsche решила выставить на аукцион эскиз спортивного автомобиля, соединяющего облик Taycan Cross Turismo с моделью 911. Автор рисунка — директор по дизайну экстерьера Porsche Питер Варга. Победитель торгов получит не только цифровую версию с токеном NFT, но и физический оригинал.

Фото: superrare.com/@porsche_fanzone