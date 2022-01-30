Портрет принцессы Дианы продали на аукционе в 10 раз дороже оценки экспертов

Портрет принцессы Дианы продали на аукционе за $201,6 тыс. Сумма в 10 раз превышает ту, на которую его оценили эксперты. Работа была создана за три года до гибели принцессы Уэльской, передает телеканал «Известия». Написал картину американский художник Нельсон Шэнкс.

Дианы не стало 31 августа 1997 года. Жизнь принцессы унесла автокатастрофа, произошедшая на мосту Альма в Париже.

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