Прямой эфир
Спорт
Бейдер победил Молдавского и защитил титул чемпиона на турнире Bellator 273
Мир
Пентагон назвал безопасным запуск ракеты КНДР для США и союзников
Мир
Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину
Мир
Запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука
Мир
Трамп пообещал запретить участие трансгендеров в женском спорте
Мир
Политолог заявил о надежде США на эффект от слов о переброске войск в Европу
Мир
Запуск ракеты КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморье
Общество
Пожар в здании РЖД в Тынде ликвидировали
Мир
Трамп пообещал добиться компенсации от КНР в случае победы республиканцев
Культура
Актер и певец Крис Браун разместил в своем Instagram ролик якутских танцоров

Портрет принцессы Дианы продали на аукционе в 10 раз дороже оценки экспертов

0
Выделить главное
вкл
выкл

Портрет принцессы Дианы продали на аукционе за $201,6 тыс. Сумма в 10 раз превышает ту, на которую его оценили эксперты. Работа была создана за три года до гибели принцессы Уэльской, передает телеканал «Известия». Написал картину американский художник Нельсон Шэнкс.

Дианы не стало 31 августа 1997 года. Жизнь принцессы унесла автокатастрофа, произошедшая на мосту Альма в Париже.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022