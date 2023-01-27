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Bloomberg сообщило о нежелании США менять потолок цен на российскую нефть

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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США и ряд союзников хотят сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом 27 января сообщило агентство Bloomberg.

При этом коалиция европейских стран во главе с Эстонией, Литвой и Польшей хотят ужесточить ограничения до $40–50 за баррель. Они сослались на оценки Международного энергетического агентства, согласно которым российская нефть торгуется на уровне $52 за баррель.

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Планируется, что 27 января страны Евросоюза начнут обсуждать пересмотр потолка цен. При его введении предполагалось, что эта процедура будет проводиться каждые два месяца, и она уже должна была состояться в начале января.

Однако США и их союзники хотят подождать до марта. Они считают, что потолок цен работает и менять предельно допустимое значение на покупку нефти не нужно.

Накануне агентство Bloomberg сообщило о планах Евросоюза ввести потолок цен на дизель и мазут из РФ. Предполагается, что их стоимость будет ограничена $100 и $45 за баррель соответственно. Страны ЕС должны единогласно одобрить введение потолка, после чего его рассмотрят страны «большой семерки».

16 января агентство Bloomberg сообщило о росте поставок сырой нефти из России по морю. Отмечалось, что увеличение показателей связано с падением трубопроводных потоков в Европу и ростом экспорта в Индию и Китай.

Российский лидер Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

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