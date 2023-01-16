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Bloomberg сообщило о рекордном с апреля объеме морского экспорта нефти из РФ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Поставки сырой нефти из России по морю выросли до 3,8 млн баррелей в сутки за последнюю неделю. Об этом 16 января сообщило агентство Bloomberg.

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Совокупные объемы российской нефти выросли на 876 тыс. баррелей в сутки, или на 30%, по сравнению с неделей до 13 января. Суммарный показатель стал рекордным с апреля 2022 года, когда отгружалось 4 млн баррелей в сутки. При этом среднее значение за четыре недели выросло до восьминедельного максимума.

Агентство отмечает, что рост морских поставок связан с падением трубопроводных потоков в Европу и ростом экспорта в Индию и Китай.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из России, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Согласно документу, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

10 января агентство Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило, что страны «большой семерки» намерены установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Уточняется, что коалиция G7 стремится установить в феврале один предельный уровень цен для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой.

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