В Германии на забастовку вышли почти 14 тыс. сотрудников Deutsche Post
Около 13,8 тыс. сотрудников немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post в пятницу, 27 января, устроили забастовки по всей Германии, требуя повышения зарплат. Об этом сообщает издание MarketWatch.
Отмечается, что забастовка организована немецким профсоюзом Verdi, который требует повысить на 15% зарплаты около 160 тыс. сотрудников Deutsche Post.
В почтово-логистической компании, в свою очередь, назвали забастовки неуместными, поскольку уже было объявлено о проведении следующего раунда переговоров с профсоюзом, который назначен на 8 и 9 февраля.
По информации Verdi, в предыдущих забастовках, которые прошли с 19 по 22 января, приняли участие около 30 тыс. сотрудников Deutsche Post. А накануне, 26 января, в них поучаствовало около 6 тыс. человек.
25 января аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки наземного персонала. Всего демонстрации затронули около 300 рейсов в немецкую столицу и из нее. Члены профсоюза Verdi требовали повышения заработной платы сотрудников на €500 в месяц. В ответ работодатель предложил им единовременную выплату в размере €2 тыс.
О намерении профсоюза провести протестную акцию сообщалось ранее, 23 января.