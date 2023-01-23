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Аэропорт Берлина приостановит работу 25 января из-за забастовки

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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Koall
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Международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) не будет работать 25 января из-за забастовки профсоюза Verdi. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на данные профсоюза и компанию — оператора воздушной гавани.

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Так, 25 января Verdi собирается провести однодневную забастовку с требованиями увеличить зарплату сотрудникам аэропорта и установить срок действия трудовых договоров в 12 месяцев.

«На сегодняшний день от работодателей не поступало никаких сигналов о том, что они хотя бы хотят найти решение. Поэтому ведутся переговоры об увеличении надбавок за работу в ночное время, воскресенье, праздничные и субботние дни и улучшении правил коллективных переговоров для оплаты сверхурочной работы», — приводит слова профсоюза газета.

В связи с забастовкой будут отменены все пассажирские рейсы, что затронет около 35 тыс. пассажиров — в этот день было запланировано около 3 тыс. вылетов и прибытий.

27 декабря 2022 года авиакомпания Испании Air Nostrum отменила во вторник, 27 декабря, более 30 рейсов из-за забастовки пилотов, объявленной профсоюзом Sepla. По данным издания El País, пилоты недовольны блокировкой руководством переговоров по вопросу повышения заработной платы на фоне выросшего уровня стоимости жизни в стране. Авиаперевозчик уже отменил более 289 рейсов из-за забастовок.

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