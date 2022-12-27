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Испанская авиакомпания Air Nostrum отменила 37 рейсов из-за забастовки пилотов

Испанская авиакомпания Air Nostrum отменила 37 рейсов из-за забастовки пилотов

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Фото: commons.wikimedia.org
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Авиакомпания Испании Air Nostrum отменила во вторник, 27 декабря, более 30 рейсов из-за забастовки пилотов, объявленной профсоюзом Sepla. Об этом сообщило агентство EFE.

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«Авиакомпания приостановила 37 рейсов. ‹...› Air Nostrum информирует своих клиентов о том, что она сделала тарифы более гибкими, чтобы пассажиры отмененных рейсов могли изменить дату по своему усмотрению, и гарантирует, что делает всё возможное, чтобы предложить альтернативные решения пострадавшим», — сообщило агентство.

Между тем позитивных прогнозов относительно восстановления выполнения авиарейсов у авиакомпании не предвидится в последующие дни. По данным агентства, авиаперевозчик уже был вынужден отменить рейсы, запланированные на 26, 27, 29 и 30 декабря, а также на 2 и 3 января 2023 года. В общей сложности выходит, что отменено 289 рейсов.

Накануне из-за восьмичасовой забастовки пилотов авиакомпании пришлось отменить 33 рейса. По данным издания El País, пилоты недовольны блокировкой руководством переговоров по вопросу повышения заработной платы на фоне выросшего уровня стоимости жизни в стране.

Забастовки проходят и в других странах. Так, например, 23 декабря телеканал Sky News сообщил о массовых забастовках в Великобритании. Отмечалось, что в стачке принимают участие тысячи работников погранслужбы, почты, железных дорог и сотрудников National Highways, отвечающих за безопасность на дорогах страны.

Массовые забастовки были организованы профсоюзом общественных и коммерческих служб (PCS), который требует повышения заработной платы для сотрудников на 10%, гарантий трудовой занятости для членов профсоюза, а также «пенсионной справедливости».

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