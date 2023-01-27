В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) в пятницу, 27 января, подтвердила «Известиям» обыски в здании и задержания.

В настоящий момент ведутся следственные действия.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в здании ФТС следователи СК при поддержке оперативников ФСБ проводят крупномасштабный обыск. Отмечалось, что следственные действия связаны с уголовным делом задержанного накануне начальника информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева.

Он подозревается в получении взятки в размере более 25 млн рублей и хищениях бюджетных средств, выделенных по госконтрактам на цифровизацию деятельности ФТС России. Вместе с Васильевым был задержан его подельник.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предполагают, что схема незаконного распределения господрядов была создана еще в 2017 году, когда Терещенко занимал пост главы ЦИТТУ ФТС.

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