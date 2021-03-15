Экс-начальника отдела петербургской таможни арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева, обвиняемого в получении взятки в размере 20 млн. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля 2021 года в отношении Гусева Олега Юрьевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник стало известно о задержании Гусева в аэропорту Шереметьево.

По информации следствия, Гусев в конце 2018 года потребовал от представителей ООО «Таллер» взятку в 20 млн рублей «за непринятие предусмотренных законом мер» при таможенном контроле. Контроль проходил с мая 2018 года в связи с реализацией товаров марки «Таллер». Отмечается, что деньги экс-начальник получил через посредников с декабря 2018 по январь 2019 года.