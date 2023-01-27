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Источник сообщил об обысках в здании Федеральной таможенной службы

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Прямо сейчас в здании Федеральной таможенной службы следователи СК при поддержке оперативников ФСБ проводят крупномасштабный обыск. По данным «Известий», следственные действия связаны с уголовным делом задержанного накануне начальника информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева.

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Он подозревается в получении взятки в размере более 25 млн рублей и хищениях бюджетных средств, выделенных по госконтрактам на цифровизацию деятельности ФТС России.

Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях. Следователи также допрашивают должностных лиц таможенной службы и ее подразделений.

Как ранее в пятницу сообщали «Известия», в Федеральной таможенной службе существовала коррупцонная система получения господрядов, которая, по данным ФСБ, была создана еще в 2017 году. Подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали близкие Васильеву и другим высокопоставленным таможенникам лица. Они получали государственные заказы и отдавали своим подельникам взятки в виде откатов.

В рамках расследования сотрудниками ФСБ на рабочем месте были задержаны Васильев, это произошло накануне, а также его подельник.

Сам начальник таможенного управления должен был лишиться должности еще год назад. Тогда во время проверки выяснилось, что его родственники работали в подрядных организациях, с которыми Васильев заключал контракты. Однако тогда всё закончилось для него выговором благодаря покровительству со стороны заместителя руководителя ФТС России Дениса Терещенко.

Васильев занимает пост начальника ЦИТТУ ФТС РФ с 28 мая 2021 года. Имеет звание майора таможенной службы. В 2018 году ему было присвоено высшее квалификационное звание — мастер. Он также награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

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