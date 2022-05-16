Руководителю отдела челябинской таможни предъявлено обвинение в получении взятки

Главе отдела по противодействию коррупции челябинской таможни уральского Управления Федеральной таможенной службы (УФТС) предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Об этом сообщил суд Москвы 16 мая.

Согласно решению судей, глава отдела Владимир Гефель арестован на два месяца.

«Избрать в отношении Владимира Гефеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой лиц, с вымогательством, в особо крупном размере»), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июля 2022 года», — цитирует постановление судьи ТАСС.

Отмечается, что вина высокопоставленного сотрудника таможни из Челябинска подтверждается показаниями свидетелей и оперативно-разыскными мероприятиями ФСБ РФ.

Ранее 28 апреля стало известно, что в Забайкальском крае по подозрению в получении взятки задержан глава Борзинского района Сергей Русинов. В его кабинете, а также по месту жительства проведены обыски.

5 мая также сообщалось, что согласно данным Генеральной прокуратуры России, в России выросло число пойманных взяточников. С января по март 2022 года было выявлено 2084 случая получения взятки. Это на 20% больше прошлогодних показателей за соответствующий период.