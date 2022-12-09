Главного борца с коррупцией ФТС арестовали за коррупцию

Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Мурышова. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в суде.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Дмитрия Аверьянова, отметили в инстанции. Защита просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в этот день фигуранту предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Генералу инкриминируется два эпизода ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а также ч.3 ст. 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»), а также покушение на получение особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290).

Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в этот день «Известия» сообщали о задержании Мурышова.

Он возглавил управление по противодействию коррупции ФТС России в июне 2019 года. До этого он являлся советником руководителя ФТС и служил в Вооруженных силах РФ.

В начале ноября сообщалось, что два высокопоставленных сотрудника ФТС могут стать фигурантами уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Они подозреваются в контрабанде наркотиков.

До этого, 23 сентября, сообщалось о задержании с поличным при получении взятки в особо крупном размере начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС Сергея Бычкова. С ним же был задержан старший оперуполномоченный этой же таможни.