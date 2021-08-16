И.о. главы отдела Северо-Западной таможни арестовали до 14 октября

Исполняющего обязанности главы антикоррупционного отдела таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Максима Розсыпало арестовали до 14 октября. Соответствующее постановление 16 августа было принято Дорогомиловским районным судом города Москвы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало М. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 октября», — сообщили пресс-службе суда.

Днем ранее сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге задержали Розсыпало по подозрению в получении взятки. В этот же день в СКР подтвердили задержание Розсыпало, а размер взятки, как уточнялось, превысил 1 млн рублей.

Также Следственный комитет публиковал видео, где запечатлен момент получения взятки.

На кадрах ролика видно, как Розсыпало, сидя за столом, берет конверт с деньгами и прячет его, сложив над ним руки. Затем он быстро убирает конверт в сумку.

По данным следствия, в июле задержанный договорился с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления о систематическом получении взяток от представителя коммерческой организации за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления.

Через посредника мужчина получил от предпринимателя свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей.

Розсыпало грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.