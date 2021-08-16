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И.о. главы отдела Северо-Западной таможни арестовали до 14 октября
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И.о. главы отдела Северо-Западной таможни арестовали до 14 октября

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Исполняющего обязанности главы антикоррупционного отдела таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Максима Розсыпало арестовали до 14 октября. Соответствующее постановление 16 августа было принято Дорогомиловским районным судом города Москвы.

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«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало М. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 октября», — сообщили пресс-службе суда.

Днем ранее сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге задержали Розсыпало по подозрению в получении взятки. В этот же день в СКР подтвердили задержание Розсыпало, а размер взятки, как уточнялось, превысил 1 млн рублей.

Также Следственный комитет публиковал видео, где запечатлен момент получения взятки.

На кадрах ролика видно, как Розсыпало, сидя за столом, берет конверт с деньгами и прячет его, сложив над ним руки. Затем он быстро убирает конверт в сумку.

По данным следствия, в июле задержанный договорился с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления о систематическом получении взяток от представителя коммерческой организации за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления.

Через посредника мужчина получил от предпринимателя свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей.

Розсыпало грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

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