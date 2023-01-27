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Главный IT-специалист ФТС был задержан за взятку в 25 млн рублей

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Фото: Федеральная таможенная служба/customs.gov.ru
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Источник «Известий» сообщил 27 января, что начальник информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ ФТС) Дмитрий Васильев, задержанный ранее, обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей.

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Вместе с ним был задержан его подельник. При этом в ходе расследования выяснилось, что в Федеральной таможенной службе существовала коррупцонная система получения господрядов.

При выполнении госконтрактов подрядчиками выступали люди, близкие Васильеву и другим высокопоставленным таможенникам, например, родственники или бывшие сотрудники службы. Они получали государственные заказы и отдавали своим подельникам взятки в виде откатов.

Сам Васильев должен был лишиться должности еще год назад. Тогда во время проверки выяснилось, что его родственники работали в подрядных организациях, с которыми задержанный заключал контракты. Однако тогда всё закончилось для него выговором благодаря покровительству со стороны заместителя руководителя ФТС России Дениса Терещенко.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предполагают, что схема незаконного распределения господрядов была создана еще в 2017 году, когда Терещенко занимал пост главы ЦИТТУ ФТС.

Накануне стало известно о задержании Васильева по подозрению в хищении с господрядов и получении взяток. Он был задержан сотрудниками ФСБ на рабочем месте.

Васильев занимает пост начальника ЦИТТУ ФТС РФ с 28 мая 2021 года. Имеет звание майора таможенной службы. В 2018 году ему было присвоено высшее квалификационное звание — мастер.

Он также награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

В декабре Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Кроме того, в начале ноября сообщалось, что два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы могут стать фигурантами уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Показания против них дал один из курьеров международной организованной группы, которая перевозила наркотики из Ирана в страны Евросоюза. Он подтвердил, что контрабанда происходила при сотрудничестве с таможенной службой.

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