В Москве задержали главного IT-специалиста российской таможни

В Москве задержали начальника управления Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ЦИТТУ ФТС) России Дмитрия Васильева, его заподозрили в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. Об этом в четверг, 26 января, сообщил источник «Известий».

Васильев был задержан на рабочем месте оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Следственным комитетом (СК) России возбуждено уголовное дело по материалам, собранным ФСБ. В ближайшее время высокопоставленному таможеннику предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Васильев занимает пост начальника ЦИТТУ ФТС РФ с 28 мая 2021 года. Имеет звание майора таможенной службы. В 2018 году ему было присвоено высшее квалификационное звание — мастер.

Он также награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

Ранее, 9 декабря 2022 года, сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Фигуранту предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет колонии.

В начале ноября стало известно, что два высокопоставленных сотрудника ФТС могут стать фигурантами уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Они подозреваются в контрабанде наркотиков.

До этого, 23 сентября, сообщалось о задержании с поличным при получении взятки в особо крупном размере начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС Сергея Бычкова. С ним же был задержан старший оперуполномоченный этой же таможни.